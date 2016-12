We Love IT > Nieuws > Oracle Tags: Media | Oracle | Telefoneren Oracle-rapport Capitalising on the digital Age: Telecom- en Mediabedrijven moeten oude bedrijfsmodellen laten varen en digitale strategie omarmen Rapport adviseert telecom- en mediabedrijven in te spelen op nieuw consumentengedrag De Meern, 12 november 2009 - Oracle en trendsconsultants The Future Laboratory presenteren het rapport Capitalising on the Digital Age, een studie over hoe media- en telecombedrijven in moeten spelen op het door digitalisering vernieuwde consumentengedrag. Op basis van interviews met uiteenlopende experts van instellingen over de hele wereld omschrijft het rapport toekomstige verdienmodellen en strategieën. Bedrijven moeten deze modellen overwegen als alternatief voor traditionele bedrijfsmodellen, waarvan de waarde langzaamaan afneemt.



De online economie neemt alsmaar indrukwekkender vormen aan: in 2009 zal de verkoop van virtuele goederen de 1 miljard dollar overtreffen, terwijl het volgend jaar naar verwachting verdubbeld zal zijn. De prijs van digitale content zakt echter steeds verder en komt in de buurt van het nulpunt. Capitalising on the Digital Age probeert helderheid te scheppen in hoe bedrijven hiermee om moeten gaan, zodat hun aanbod nog altijd geld oplevert en bezoekers blijft trekken. Hotlinks Oracle Media Intellectual Property Management

Rapport Capitalising on the Digital Age Trends en ontwikkelingen Het expertpanel achter Capitalising on the Digital Age heeft onder meer de opkomst van freemium-services, het groeiende professionalisme van de creatieve consument en de technologische vooruitgang qua semantische zoekmogelijkheden meegenomen in de overwegingen. Het rapport geeft onder andere voorspellingen over de opkomst van augmented reality, waarbij videolenzen, maar uiteindelijk ook contactlenzen digitaal verrijkt kunnen worden met allerhande informatie. Verder gaat contextual branding een belangrijkere rol spelen, waardoor consumenten dankzij voorspellende en geospatial software binnen een bepaalde context of omgeving zijn te benaderen in tegenstelling tot de huidige massa-advertenties. Deze 1-op-1 benadering komt terug in 'supertising', waarbij verschillende reclames worden getoond op hetzelfde scherm zodat verschillende mensen in een kamer gelijktijdig worden bereikt met een aparte boodschap. Om het effect van deze reclame-uitingen te meten wordt niet langer gewerkt met het volgen van oogbewegingen, maar kan worden gekeken naar emotionele betrokkenheid.



Consumenten gaan steeds meer beseffen wat hun persoonlijke gegevens waard zijn, omdat bedrijven deze kunnen gebruiken om op maat gemaakte aanbiedingen te doen. Bedrijven zullen daarnaast steeds vaker het publiek inschakelen (crowd-sourcing). Dit gebeurt al bij ontwikkeling en marketing, maar zal verschuiven naar het creatieve proces, waardoor tevens nieuwe verdienmodellen ontstaan door mensen te laten betalen voor het deel te mogen nemen aan interne processen. Door de overvloed aan informatie ontstaat er bovendien een aanbevelingscultuur, waarbij men door anderen gewezen wordt op zaken die je moet zien, lezen, doen of horen. Strategieën Capitalising on the Digital Age geeft een aantal strategieën die bedrijven kunnen hanteren om met het veranderende speelveld om te gaan:

- Werk aan consumentvertrouwen; vertrouwen is het belangrijkste aspect bij betrokkenheid bij een merk.

- Wordt een aanbeveler; als een bedrijf het uitgangspunt is voor de consument beschikt deze onderneming over een goede positie om extra omzet te genereren.

- Onderzoek de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen zoals add-ons of maatwerk.

- Andere betaalmethoden; nieuwe leveringsvormen van producten en diensten vragen ook om andere betaalmanieren zoals micro-payments.

- Zorg voor een strategische, centrale positie; vele bedrijven zullen gaan samenwerken om te overleven en extra diensten aan te kunnen bieden. Door een centrale positie te bemachtigen behoudt een bedrijf zijn meerwaarde.

- Zorg voor goede beveiliging; toenemende digitalisering gaat gepaard met vraagstukken over beveiliging van gegevens. Transacties moeten gemakkelijk maar ook veilig plaatsvinden.



Het volledige Engelstalige rapport is hier te downloaden.



