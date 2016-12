We Love IT > Nieuws > Oracle Tags: Applicatiebeheer | Oracle Menzis vernieuwt back-office met Oracle Health Insurance-applicaties Oracle-applicaties bieden zorgverzekeraar flexibiliteit voor veranderende markt De Meern, 7 januari 2010 – Zorgverzekeraar Menzis gaat haar back-office processen vernieuwen door gebruik te gaan maken van de Oracle Health Insurance Back Office applicatie. De twee bedrijven hebben een overeenkomst gesloten voor het leveren van licenties en onderhoud op deze applicaties. Met deze stap wil Menzis nog beter inspelen op veranderingen in haar omgeving. Menzis koos voor Oracle vanwege de geboden flexibiliteit, schaalbaarheid, compliance en de gewaarborgde continuiteit van de oplossing. Financiële details worden niet vrijgegeven.



In 2008 is Menzis gefuseerd met Azivo dat reeds gebruikmaakt van de Oracle Health Insurance-applicaties. Het gezamenlijk gebruik stelt Menzis in staat schaalvoordelen te behalen. De Oracle Health Insurance Back Office applicatie stelt Menzis beter in staat om met zorgverleners inkoopafspraken op maat te maken en aan verzekerden danwel collectiviteiten producten op maat bieden. De verwerkingsprocessen voor bijvoorbeeld declaratieverwerking- en premie inning worden echter voor alle Menzis onderdelen gestandaardiseerd. De operationele kosten worden fors gereduceerd. Oracle levert de applicaties en het onderhoud op de licenties. De implementatie binnen Menzis wordt mede ondersteund door Truston, waarbij Oracle Consulting op onderdelen zal ondersteunen.



"De eisen van de klant veranderen. Altijd bereikbaar zijn, snel reageren en flexibiliteit bieden, dat staat bij Menzis hoog in het vaandel. De oplossing van Oracle biedt deze mogelijkheden en stelt Menzis in staat ook in de toekomst effectief in te spelen op een veranderende markt. Daarnaast zorgt deze keuze ervoor dat de it-kosten op den duur omlaag gaan, waarbij het implementatierisico beperkt is doordat er reeds kennis zit bij Azivo", zegt Ruben Wenselaar, vice voorzitter Raad van Bestuur bij Menzis.



Michiel Walsteijn, Senior Director Health Insurance West Europa bij Oracle: “De goede ervaringen die Azivo met Oracle heeft opgedaan waren voor Menzis mede de reden om voor ons te kiezen. We kijken dan ook uit naar een succesvolle implementatie. Door de keuze van Menzis stijgt het marktaandeel van Oracle Health Insurance applicaties aanzienlijk. Het business model van Oracle in de markt voor Nederlandse zorgverzekeraars zorgt ervoor dat de IT kosten bij al onze klanten substantieel omlaag gaan. Hierdoor zijn we nu ook de benchmark qua kosten voor primaire proces applicaties geworden.”



