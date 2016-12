We Love IT > Nieuws > Oracle Tags: Financieel | Oracle Hogere omzet en winst voor Oracle in tweede kwartaal fiscaal jaar 2010 De Meern, 17 december 2009 - Oracle, ’s werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware, heeft de resultaten bekendgemaakt van het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2010. S GAAP De winst per aandeel op basis van US GAAP in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2010 bedroeg 0,29 US dollar. Dit komt overeen met een stijging van 15 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in het vorige fiscale jaar. De omzet steeg met 4 procent naar 5,9 miljard US dollar, terwijl de nettowinst met 12 procent steeg naar 1,5 miljard US dollar.



De inkomsten uit nieuwe softwarelicenties stegen met 2 procent naar 1,7 miljard US dollar. De omzet uit licentie-updates en support groeide eveneens: een stijging van 14 procent naar 3,2 miljard US dollar. Het GAAP operationele inkomen bedroeg 2,2 miljard US dollar, een stijging van 10 procent en de operationele marge steeg met 200 basispunten naar 37 procent. Het GAAP operationele cash flow op een twaalfmaandelijkse basis bedroeg 8,7 miljard US dollar, een stijging van 7 procent.



Klik hier voor het volledige Engelstalige bericht met alle overige resultaten. De gegevens in dit bericht zijn leidend.



