We Love IT > Nieuws > Oracle platinum partner Tags: DBA | Oracle DBA .nl eerste Oracle Platinum Partner in Nederland. Nieuwegein, 22 december 2009 - Onlangs is het Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized programma van start gegaan; een programma dat de 22.000 wereldwijde Oracle partners ondersteunt bij het zich beter onderscheiden ten opzichte van concurrenten in de huidige dynamische markt. Om dit te realiseren introduceert Oracle verschillende tools waarmee partners zich kunnen specialiseren, en betere ondersteuningsmogelijkheden te krijgen ten behoeve van haar klanten. Deze mogelijkheden liggen onder andere op het gebied van geavanceerde trainingen, technische ondersteuning, en productdemonstraties bij klanten. Sinds de eerste aankondiging op Oracle OpenWorld 2009 - twee maanden geleden – hebben wereldwijd reeds enige partners de hoogste status behaald.



DBA .nl uit Nieuwegein heeft als eerste in Nederland de hoogste status verkregen: Oracle Platinum Partner. DBA .nl is een groeiende onafhankelijke IT-Dienstverlener die zich volledig richt op de toepassing van Oracle software. Ze zijn gespecialiseerd in het inrichten, beheren en onderhouden van Oracle omgevingen. De veelzijdige klantenkring is zowel qua branche, omvang, locatie als Oracle gebruik zeer divers. DBA .nl was Oracle Certified Partner, en meermaals winnaar van een Oracle Partner Award.



Enkele expertise gebieden van DBA .nl zijn:

• Oracle Database 11g

• Oracle Database 11g Performance Tuning

• Oracle Real Application Clusters / Oracle Dataguard

• Oracle Enterprise Manager

• Oracle Enterprise Linux



Het bedrijf uit Nieuwegein verwacht in het eerste kwartaal van 2010 op bovenstaande expertises het certificaat ‘Oracle Specialized Partner’ te ontvangen. “Wij juichen dit nieuwe partnerprogramma van Oracle sterkt toe! Door dit nieuwe programma zijn wij in staat onze Oracle Technologie specialisatie nog beter te positioneren in de markt, zodat de eindgebruikers beter de weg kunnen vinden naar de echte Oracle experts.”, aldus Arno Mastik van DBA .nl.



Lees meer over Oracle Nederland B.V. Advertentie