Brocade en Oracle bundelen krachten om meerdere oplossingspakketten te bieden voor Oracle Database en applicatie suites Amsterdam, 10 november 2009 – Brocade (Nasdaq: BRCD), lid van het Oracle PartnerNetwork, kondigt vandaag technologische oplossingspakketten aan die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met Oracle Database en applicatie suites. Deze oplossingen bieden een efficiënte en betrouwbare levering van bedrijfskritische zakelijke systeemfuncties en mogelijkheden. Door de gezamenlijke inspanningen van meerdere vooraanstaande technologische partners, hebben Brocade en Oracle samen merkonafhankelijke, multi-protocol oplossingssets ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de behoeften van het MKB en grote ondernemingen.



Brocade is een vooraanstaande leverancier van end-to-end netwerkproducten en biedt een compleet productportfolio aan die de strenge connectiviteitseisen voor Oracle applicaties en databases ondersteunen. Oracle en Brocade hebben samengewerkt om meerdere oplossingssets te ontwikkelen voor data warehousing, zakelijke applicaties en de implementatie van virtualisatie die zijn opgenomen in de referentie configuraties van Oracle. Deze aankondiging onderstreept Brocade’s strategische visie om voorkeursleverancier te worden van netwerkinfrastructuren voor grote IT- systeemleveranciers zoals Oracle wiens business softwaresystemen honderdduizenden klanten wereldwijd ondersteunen.



“Oracle is wereldwijd het grootste business softwarebedrijf en Brocade levert een van de meest uitgebreide application delivery, Ethernet en Storage netwerkportfolio’s,” zegt Judson Althoff, senior vice president, Global Alliances en Channel bij Oracle. “Wij werken samen om onze klanten bewezen en vooraf geteste configuraties te kunnen bieden waardoor zij met vertrouwen de juiste keuzes kunnen maken.”



“De eisen die vandaag de dag aan IT worden gesteld zorgen ervoor dat leveranciers samen moeten gaan werken om innovatieve en strak gekoppelde, best-in-class oplossingen te kunnen bieden aan hun eindgebruikers,” zegt Zeus Kerravala, senior vice president, Yankee Group. “De samenwerking tussen Brocade en Oracle is een goed voorbeeld van deze trend. Twee vooraanstaande aanbieders van technologische oplossingen leveren zeer betrouwbare, heterogene netwerkoplossingen die hun klanten helpen het maximale uit hun investering in beide bedrijven te halen.”



Sinds 2005 werken Brocade en Oracle samen aan netwerkapplicaties voor in het datacenter. Met de uitbreiding van het networking productportfolio van Brocade, waaronder een complete reeks IP- netwerkapparatuur, heeft Brocade zijn belang in meerdere Oracle omgevingen en platformen weten te vergroten. Hierdoor hebben zij verschillende oplossingen kunnen ontwikkelen voor gedistribueerde IT- infrastructuren.” Database en Data Warehousing Brocade’s vooraanstaande storage area network (SAN) switches zijn opgenomen in meerdere vooraf geteste Oracle design configuraties om high-perfomance te kunnen bieden en volledig geoptimaliseerde database en data warehousing oplossingen te kunnen creëren:

• Brocade 5300 switches en Brocade host bus adapters (HBAs) in combinatie met EMC Symmetrix V-Max™ storage systemen met flash drives zijn ontwikkeld om Oracle OLTP throughput te optimaliseren. Op die manier kunnen zij aan de strenge prestatie-eisen van groot zakelijke klanten voldoen.

• Brocade 5100 switches en Brocade HBAs gecombineerd met EMC CLARiiON CX4 storage systemen met flash drives zijn ontwikkeld om Oracle OLTP throughput te optimaliseren voor middelgrote bedrijven of afdelingen. Bovendien leveren de Brocade 5100 en 5300 switches gekoppeld met EMC CLARiiON en Symmetrix V-Max storage systemen bewezen en schaalbare data warehouses.

• Brocade 300, 5100 en 5300 SAN switches of de Brocade DCX backbones gekoppeld met Sun Fire servers of Sun SPARX Enterprise servers en Sun storage systemen zijn geoptimaliseerd voor Oracle data warehouse workloads variërend van 6.04 TB tot 205.44 TB. Business Intelligence en Business applicaties Brocade’s end-to-end portfolio van netwerkproducten helpt business intelligence oplossingen te optimaliseren die volledig schaalbaar zijn. Op die manier kan worden voldaan aan de groeiende business eisen en kunnen de total cost of ownership (TCO) worden verlaagd.

• De Brocade ServerIron Application Delivery Controller biedt load balancing mogelijkheden. In combinatie met de Brocade FastIron LS voor IP/Ethernet connectiviteit vormt het de Oracle referentie architectuur optimale business intelligence application-to-disk waarbij gebruik gemaakt wordt van de Sun Storage 7410 Unified storage systeem.

• HP StorageWorks 8/24 SAN switches (Brocade 300 switches) bieden het benodigde netwerk connectiviteitscomponent van de HP en Orcale Consulting Accelerate Solution for Industrial Manufacturing. Deze oplossing, ontwikkeld en geleverd door Oracle, is gebouwd op HP BladeSytem servers en HP storage preloaded met Oracle E-Business Suite Release 12. Deze Oracle Accelerate oplossing voor middelgrote bedrijven maakt snellere time-to-value mogelijk met minder IT-risico’s voor groeiende bedrijven. Virtualisatie Brocade’s brede reeks netwerkproducten ondersteunen de Oracle VM server virtualisatie software om efficiëntere prestaties te kunnen leveren op de volgende manier:

• Oracle VM Validated Configurations bestaat uit Brocade 300 switches, Brocade 815/825 HBAs en NetApp FAS3100 series storage om de optimalisatie van server applicaties te verbeteren en grotere visibiliteit binnen gevirtualiseerde omgevingen mogelijk te maken waardoor downtime wordt gereduceerd.

• Als onderdeel van het onlangs aangekondigde Oracle VM Storage Connect programma, zijn de producten van Brocade en HP opgenomen in een gevalideerd framework van configuraties. Deze zijn bedoeld om het gemak waarmee storage kan worden beheerd en worden geïmplementeerd in de Oracle VM omgeving te verbeteren.



Deze oplossingen zijn vanaf vandaag beschikbaar via Brocade en partners.



