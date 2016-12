We Love IT > Nieuws > Oracle Tags: Management | Oracle Benelux scoort het beste op management excellence volgens Oracle EPM Index II Tweede ronde onderzoek naar Enterprise Performance Management laat groei zien De Meern, 19 januari 2010 - Oracle maakt vandaag de resultaten bekend van de Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Index II, de studie naar de mate waarin bedrijven in staat zijn managementprocessen en informatiesystemen te combineren om zo tot een compleet beeld van de organisatie te komen. Uit het onderzoek onder 800 beslissers in Europa en Noord-Amerika blijkt dat de Benelux momenteel het beste op weg is naar management excellence met een score van 7,44 (maximaal is 10).



De EPM Index is in maart 2009 gestart om na te gaan in hoeverre managers zicht hebben op managementprocessen en de mate van vertrouwen om de stappen naar management excellence te zetten. Hoe hoger de score, hoe meer vertrouwen een bedrijf heeft om tekortkomingen aan te pakken. Het onderzoek kijkt zowel naar geografische als industriële verschillen. Voor de resultaten worden 800 beslissingsbevoegde managers gevraagd hun bedrijf te positioneren op basis van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de juistheid van informatieuitwisseling ten aanzien van zes elementen: stakeholder environment, market model, business model, business plan, business operations en business results. Hotlinks • Video met toelichting door Frank Buytendijk

Watch a Video Toelichting op de EPM Index II voor de Benelux door Frank Buytendijk Vertrouwen groeit Alle landen tonen groei ten opzichte van de eerste onderzoeksronde in het eerste kwartaal van 2009. De gemiddelde algemene score bedraagt nu 7,04, terwijl dit tijdens de nulmeting in maart 2009 nog 5,13 was. Het groter wordende vertrouwen in performance management is volgens Oracle het gevolg van de wereldwijde recessie. Doordat bedrijven werden gedwongen beter te kijken naar operationele efficiencies, werd het gebrek aan integratie en de informatieuitwisseling tussen verschillende belangrijke bedrijfsprocessen zichtbaarder.



Naast het algemeen gegroeide vertrouwen in performance management toont de EPM Index II dat bedrijven steeds meer inzien dat enterprise performance management onmisbaar is in de bedrijfsvoering en dat business intelligence van groot belang is als rapportagetool. Ondernemingen merken verder dat planning- en rapportageprocessen zijn verbeterd. Bovendien is er een hernieuwde focus op klantloyaliteit als drijvende groeifactor in plaats van nieuwe producten, diensten of afzetmarkten. Daarnaast zijn bedrijven nog altijd erg intern gericht en is er weinig integratie tussen operationele processen, waardoor stakeholders hun verwachtingen naar beneden bijstellen.



Frank Buytendijk, vice president en fellow van Enterprise Perfomance Management bij Oracle Corporation: "De resultaten tonen aan dat bedrijven zich nu realiseren dat ze voor het bedrijfsbreed meten van prestaties afhankelijk zijn van financiële afdelingen. Deze afdelingen zijn het afgelopen jaar druk geweest met het herstellen van verkeerd lopende processen en informatiestromen, om ervoor te zorgen dat de output van de ene afdeling de juiste input was voor de andere. De EPM Index II laat zien dat de noodzaak tot integratie een geaccepteerd feit is en dat bedrijven beter inzien hoe ze dat moeten doen. Dit vertrouwen is van groter belang voor echte vooruitgang dan materiële voordelen. Zoals een groeiend consumentenvertrouwen resulteert in meer bestedingen, zal dit gegroeide managementvertrouwen resulteren in nieuwe projecten en betere manieren van werken." Acceptatie EPM Bijna een derde van de bedrijven in Europa en Noord-Amerika stelt dat de zes genoemde processen onderling zijn verbonden en een geïntegreerde aanpak nodig hebben. Vorig jaar was dit nog een vijfde. In de eerste index was een vierde van mening dat de processen ook als op zichzelf staande processen te bekijken zijn. Dat is nu gedaald naar minder dan 5 procent.



Frank Buytendijk: "De landen die een evenwichtiger beeld laten zien in scores op de zes processen hebben over het algemeen een betere performance. Bedrijven moeten aan al hun management excellence-processen aandacht schenken om het beste in te kunnen spelen op economische en marktveranderingen." Vertrouwen in planning en rapportage De Oracle EPM Index II laat zien dat bedrijven meer vertrouwen hebben in hun planning- en rapportageprocessen. Het element 'business plan' boekt de grootste procentuele stijging (44 procent), wat de kracht van bedrijfsplanning aangeeft als antwoord op veranderende omstandigheden. De gemiddelde index-score komt uit op 7,19. De Benelux haalt dit gemiddelde omhoog met de hoogste score van 7,64. 'Market model' volgt op de voet met 40 procent groei (index-score 7,26), waaruit blijkt dat bedrijven steeds beter hun positie in de sector begrijpen en deze gebruiken om in te spelen op de dynamiek van de markt. De Benelux behaalt hier een tweede positie (7,57) en moet de Nordics-regio voor laten gaan (7,75). De 'business results'-index behaalt de hoogste gemiddelde score (7,32), waarmee de groeiende druk wordt weergegeven om actuele resultaten accuraat weer te geven. Benelux (7,62) en Frankrijk (7,62) noteren de hoogste scores in business results.



Buytendijk: "De business results-index is gestegen van onder het gemiddelde naar bovengemiddeld. Dit geeft aan dat bedrijven meer aandacht vestigen op het business planning-proces om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare resources. De verbeterde index voor market model toont aan dat bedrijven zich richten op een meer effectieve planning. Bedrijven zijn nauwkeuriger geworden in het identificeren van de beste kansen en het creëren van concurrentievoordelen." Onvoldoende aandacht voor stakeholders door interne focus Uit de resultaten blijkt dat bedrijven nog altijd te nadrukkelijk intern gericht zijn en de operationele processen slecht geïntegreerd zijn. Stakeholder-betrokkenheid, het koppelen van de bedrijfsstrategie met de belangen van stakeholders zoals medewerkers, klanten, leveranciers en investeerders, is zelfs verslechterd ten opzichte van de andere indices en het gemiddelde. Hoewel de index gestegen is ten opzichte van de eerste onderzoeksronde, is de variatie tussen de indices gegroeid, wat suggereert dat er weinig aandacht is geweest voor de integratie tussen processen om de algehele performance verbeteren.



Buytendijk: "Het lijkt erop dat financiële afdelingen nog altijd te sterk intern gericht zijn. Voor een gezonde bedrijfsvoering op lange termijn is het van belang te luisteren naar stakeholders en aan deze wensen tegemoet te komen. Landen die hier de meeste aandacht voor hebben, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben ook de grootste vooruitgang geboekt in het behalen van management excellence." Klantloyaliteit zorgt voor groei De business model index laat een grotere focus zien op klantloyaliteit als drijvende kracht achter groei. Nieuwe klanten worden nog altijd gezien als meest belangrijk, maar klantloyaliteit heeft de tweede plek overgenomen van nieuwe producten en diensten. Deze stonden vorige keer op twee en drie, en nu op de derde en vierde plaats.



Buytendijk: "Klanttevredenheid heeft een veel hogere prioriteit gekregen, wat erop duidt dat bedrijven veel meer waarde hechten aan wat ze reeds hebben, dan investeren in meer risicovolle activiteiten zoals productontwikkeling of het aanboren van nieuwe markten. Nieuwe afzetmarkten en nieuwe kanalen groeien nog altijd qua belang, maar blijven onder de topprioriteiten hangen." Business Intelligence wordt cruciaal Het eerste rapport toonde een sterk verband tussen bedrijven die BI als belangrijke rapportagetool beschouwen en hun algemene index-score. Dit suggereerde dat bedrijven die gebruikmaken van BI grotere stappen konden zetten in het behalen van management excellence. Deze correlatie is in de Oracle EPM Index II nog duidelijker geworden. Bedrijven die BI bestempelen als 'belangrijke tool' en 'belangrijkste manier van monitoring en rapportage' hebben een algemene index-score die ver boven het algemene gemiddelde is. Bovendien is er een groeiend besef dat de mogelijkheden van BI een belangrijke rol spelen in het behalen van management excellence. Meer dan de helft van de respondenten vindt BI een belangrijke rapportagetool (in het vorige rapport was dit nog een vijfde) en het percentage dat nog onzeker is over BI of het bestempelt als dure visualisatietool is gezakt van 40 naar 12.



